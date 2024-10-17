Історичну будівлю, де розташований корпус університета Грінченка, відреставрують за понад 900 тисяч гривень

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Ірина Маймур
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Історичну будівлю, де розташований корпус університета Грінченка, відреставрують за за понад 900 тисяч гривень.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Корпус розташований на вул. Бульварно-Кудрявській, у будівлі колишньої Жіночої торговельної школи ім. П. Терещенка. Ця споруда є пам'яткою архітектури місцевого значення.

На реставраційні роботи виділили 939 тисяч 355 гривень. Виконуватиме роботи підрядник ТОВ “ТРИГРАД “БК”.

Завершити реставрацію мають 15 листопада цього року.

Фото: Revontulet/Вікіпеді

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Опубліковано: 17 жовтня 2024
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