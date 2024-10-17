Історичну будівлю, де розташований корпус університета Грінченка, відреставрують за понад 900 тисяч гривень

Історичну будівлю, де розташований корпус університета Грінченка, відреставрують за за понад 900 тисяч гривень.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Корпус розташований на вул. Бульварно-Кудрявській, у будівлі колишньої Жіночої торговельної школи ім. П. Терещенка. Ця споруда є пам'яткою архітектури місцевого значення.

На реставраційні роботи виділили 939 тисяч 355 гривень. Виконуватиме роботи підрядник ТОВ “ТРИГРАД “БК”.

Завершити реставрацію мають 15 листопада цього року.