Історичну будівлю, де розташований корпус університета Грінченка, відреставрують за понад 900 тисяч гривень
Історичну будівлю, де розташований корпус університета Грінченка, відреставрують за за понад 900 тисяч гривень.
Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
Корпус розташований на вул. Бульварно-Кудрявській, у будівлі колишньої Жіночої торговельної школи ім. П. Терещенка. Ця споруда є пам'яткою архітектури місцевого значення.
На реставраційні роботи виділили 939 тисяч 355 гривень. Виконуватиме роботи підрядник ТОВ “ТРИГРАД “БК”.
Завершити реставрацію мають 15 листопада цього року.
Фото: Revontulet/Вікіпеді
Опубліковано: 17 жовтня 2024
Українська команда створила ролик-відкриття для першого за 6 років шоу Victoria’s Secret До власності міста повернули ділянку у Дніпровському районі, яку раніше віддали під забудову На Київщині відкрили модуль для безкоштовної реабілітації постраждалих від війни: фото "Укрзалізниця" хоче створити фудкорти, кав’ярні та книгарні на залізничних вокзалах