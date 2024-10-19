На лівому березі Києва запрацювала кондитерська для собак Fluffy & Family

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Наталія Габрух
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На лівому березі Києва відкрилася “перша в Україні” people-friendly кондитерська для собак Fluffy & Family.

Про це пише The Village Україна.

“Відтепер ваші песики зможуть ласувати справжніми натуральними десертами: торти, капкейки, круасани і багато іншого”, — йдеться у дописі у соцмережах закладу.

У Fluffy & Family підготували спеціальне меню без шкоди для здоров’я улюбленців. Рецепти для корисних смаколиків розробляли разом з ветеринарами. Ціна десертів залежить від розміру і кількості порції.

Власники собак можуть скуштувати каву і фірмові десерти від кондитерської Mom's Bakery.

Ціни: торт (розмір М) — 900 грн, торт з донатсами (розмір М) — 1000 грн, торт “Серденько” (розмір М) — 950 грн, торт “Кісточка” (розмір М) — 950 грн, круглий торт (розмір М) — 950 грн, капкейк (міні) — 75 грн, капкейк (максі) — 150 грн, донатс — 85 грн, круасан — 70 грн, макарон — 50 грн, еклер — 50 грн

Адреса: вул. Березнева, 14–Б (ЖК “Комфорт Таун”)

Режим роботи: щодня з 8:00 до 21:00

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Опубліковано: 19 жовтня 2024
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