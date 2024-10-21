Коли у Києві запрацюють табло на станціях метро, які показують час до прибуття потяга: подробиці

Табло зворотного відліку часу до прибуття потяга, встановлені в київському метро знову почнуть працювати.

Про це в інтерв’ю 24 каналу повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник міського голови Петро Оленич.

КП “Київський метрополітен” встановив табло наприкінці 2020 року. Вони мали б відображати на дисплеях інформацію про те, скільки залишилося чекати до посадки у вагон. Проте з’явилися табло не на кожній станції, а існуючі або перестали працювати взагалі, або перериваються рекламою, або таймер з’являться на екранах лише час від часу.

“У наших планах — системно оновити весь інфраструктурний апаратний комплекс, табло — це один з його елементів. Все плануємо об'єднати в єдину систему управління, в тому числі, для сповіщень та вказівок від Міноборони та ДСНС на випадок надзвичайних ситуацій”, — розповів Петро Оленич.

Реалізувати цей план у Києві планується у 2025-2026 роках, і це стосується не тільки метро, а й наземного транспорту.

Також планують оновити програмні засоби та апаратну інфраструктуру по світлофорах, контролерах табло тощо.

Фото: kreschatic