У Києві від початку року понизили понад 500 пішохідних переходів

У Києві від початку року понизили бордюрний камінь понад 500 пішохідних переходів.

Зокрема на 279 переходах роботи виконували в межах поточного ремонту, повідомили в КК “Київавтодор”.

Також у місцях пониження бордюрів облаштовують тактильні смуги для зручності пішоходів, зокрема людей з порушеннями зору. Для маломобільних груп створюються безбар’єрні підходи до соціально важливих об’єктів: встановлюють тактильну навігацію та прокладають доступні пішохідні маршрути від зупинок громадського транспорту.

Наразі такі роботи завершені на 10 об’єктах, ще на 5 — тривають. До кінця року планують облаштувати 20 таких маршрутів.

За минулий тиждень столичні комунальники виконали 32 пониження бортового каменю на 16 пішохідних переходах.

Міська влада нагадує, що “в межах капітального ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі комунальники продовжують створювати безбар’єрний простір у місті”. Нині вже збудували та відремонтували 18 пандусів, виконали пониження бордюрів на 224 переходах, а також уклали майже 48 тисяч квадратних метрів покриття з безфаскового ФЕМу.

Фото: “Вечірній Київ”