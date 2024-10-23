Асфальтобетонний завод на Південній Борщагівці вимагають закрити через викиди. Петиція набрала голоси

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Ірина Маймур
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Асфальтобетонний завод на Південній Борщагівці вимагають закрити через викиди, зокрема чадного газу.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради. Вона вже зібрала необхідну кількість голосів для розгляду міською владою.

Ідеться про ТОВ “АБЗ-1” на вулиці Дев'ятого травня, 49. Державна екологічна інспекція провела його перевірку та виявила, що рівень викидів чадного газу перевищує допустимі норми в 15 разів.

Тоді власників заводу притягували до адміністративної відповідальності. Їм також видали припис на зупинку діяльності до моменту модернізації обладнання та встановлення фільтрів. Проте завод продовжує функціонувати.

Крім того, жителі зазначають, що завод порушує санітарні норми: його викиди досягають території житлових будинків, дитячих садків, шкіл та поліклініки. При цьому датчики контролю якості повітря поблизу відсутні, оскільки їх зняли через технічні несправності.

8 жовтня Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА звертався до правоохоронних органів з приводу діяльності асфальтобетонного заводу ТОВ “АБЗ-1”.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа

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Опубліковано: 23 жовтня 2024
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