У чотирьох районах Києва ліквідували стихійні звалища: фото до та після
Масові скупчення сміття прибрали у чотирьох районах Києва.
Про це повідомили у Департаменті територіального контролю столиці.
У Деснянському районі ліквідували масове скупчення смітття у Дніпровському – прибрали територію біля зупинки електрички "Русанівка", а саме очистили її від сміття, гілля та побутових відходів.
У Святошинський районі вивезли велике скупчення старих шин, які протягом довгого часу псували зовнішній вигляд. Крім цього, по Берестейському проспекту ліквідували скупчення сміття. А у Дарницькому районі провели дві толоки та прибрали територію біля озера Жандарка.
Опубліковано: 28 жовтня 2024