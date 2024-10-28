У чотирьох районах Києва ліквідували стихійні звалища: фото до та після

Масові скупчення сміття прибрали у чотирьох районах Києва.

Про це повідомили у Департаменті територіального контролю столиці.

У Деснянському районі ліквідували масове скупчення смітття у Дніпровському – прибрали територію біля зупинки електрички "Русанівка", а саме очистили її від сміття, гілля та побутових відходів.

У Святошинський районі вивезли велике скупчення старих шин, які протягом довгого часу псували зовнішній вигляд. Крім цього, по Берестейському проспекту ліквідували скупчення сміття. А у Дарницькому районі провели дві толоки та прибрали територію біля озера Жандарка.

Фото: Департамент територіального контролю Києва