У чотирьох районах Києва ліквідували стихійні звалища: фото до та після

973
Валерія Гуржий
share share

Масові скупчення сміття прибрали у чотирьох районах Києва.

Про це повідомили у Департаменті територіального контролю столиці.

У Деснянському районі ліквідували масове скупчення смітття у Дніпровському – прибрали територію біля зупинки електрички "Русанівка", а саме очистили її від сміття, гілля та побутових відходів.

У Святошинський районі вивезли велике скупчення старих шин, які протягом довгого часу псували зовнішній вигляд. Крім цього, по Берестейському проспекту ліквідували скупчення сміття. А у Дарницькому районі провели дві толоки та прибрали територію біля озера Жандарка.

Фото: Департамент територіального контролю Києва

Подобається результат робіт?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 жовтня 2024
share share
На Троєщині відкрили мурал на честь бійця полку "Азов" На Троєщині відкрили мурал на честь бійця полку "Азов" ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”: які видання туди увійшли ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”: які видання туди увійшли У Києві з'явиться коворкінг із івентами, баром та DJ мікшером У Києві з'явиться коворкінг із івентами, баром та DJ мікшером Дивіться, як виглядатиме книгарня, яку облаштують на місці залізничних кас у Львові Дивіться, як виглядатиме книгарня, яку облаштують на місці залізничних кас у Львові
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.