Дитячий трамвай біля McDonald’s на Солом’янці відправили на металобрухт

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Наталія Габрух
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Знаменитий трамвай-атракціон Tatra T3, який простояв понад 20 років біля McDonald’s на Севастопольській площі відправили на металобрухт.

Про це повідомляють у спільноті “Управа КПТ”.

Трамвайний вагон № 5380 використовувався рестораном McDonald’s як дитяча кімната.

Цей трамвай, виготовлений у Чехії компанією CKD, прибув до Києва в 1976 році. Він служив для перевезення пасажирів з 1976 до 1998 року, а потім став на території McDonald’s.

Проте, останніми роками вагон уже не використовувався, а просто залишався на місці. В жовтні 2024 року трамвай зник з території ресторану і його помітили на металобазі у Василькові.

Фото: “Управа КПТ”

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Опубліковано: 29 жовтня 2024
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