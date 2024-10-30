У Бородянці за експериментальним проєктом відновлять 58 будівель: як вони виглядатимуть
У Бородянці за експериментальним проєктом відновлять 58 будівель.
Про це повідомляє Київська ОДА.
Проєкт передбачає відновлення багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, закладів освіти, культури та соціальної сфери, а також зведення нового протирадіаційного укриття.
Відповідно до постанови Кабміну, департамент регіонального розвитку ОДА відбудовуватиме 58 об'єктів із 78, які входять до комплексного відновлення.
Окрім цього, відновлять вулично-дорожню мережу, газові та електричні мережі, вуличне освітлення та елементи благоустрою.
Деякі будівлі, за словами першого заступника голови ОДА Миколи Бойка, доведеться демонтувати, оскільки їх неможливо відновити.
Фото: Київська ОДА
Опубліковано: 30 жовтня 2024