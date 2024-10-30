У Бородянці за експериментальним проєктом відновлять 58 будівель: як вони виглядатимуть

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Ірина Маймур
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У Бородянці за експериментальним проєктом відновлять 58 будівель.

Про це повідомляє Київська ОДА.

Проєкт передбачає відновлення багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, закладів освіти, культури та соціальної сфери, а також зведення нового протирадіаційного укриття.

Відповідно до постанови Кабміну, департамент регіонального розвитку ОДА відбудовуватиме 58 об'єктів із 78, які входять до комплексного відновлення.

Окрім цього, відновлять вулично-дорожню мережу, газові та електричні мережі, вуличне освітлення та елементи благоустрою.

Деякі будівлі, за словами першого заступника голови ОДА Миколи Бойка, доведеться демонтувати, оскільки їх неможливо відновити.

Фото: Київська ОДА

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Опубліковано: 30 жовтня 2024
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