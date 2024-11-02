У McDonald’s навпроти Центрального вокзалу майже завершили реконструкцію: як виглядає заклад

У Києві майже завершили реконструкцію одного з найбільш відвідуваних McDonald’s, що розташований біля Центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомляє “Вечірній Київ”.

Ресторан закрили на ремонт ще 1 червня 2024 року. З того часу будівельники вже встигли знести старий ресторан та звести новий. Відомо, що нова будівля є вдвічі більшою та вищою за попередню.

Наразі можна побачити, що фасад нового McDonald’s пофарбували у темно-зелений колір, а оздоблення виконане з панелей, стилізованих під дерево. Вікно McExpress, яке раніше було розташоване з торцевого боку, тепер розташоване на центральній частині фасаду, поблизу входу.

По закінченню ремонтних робіт, заклад буде оточений невисоким парканчиком та матиме літню терасу для відвідувачів.

Фото: “Вечірній Київ”