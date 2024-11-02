У McDonald’s навпроти Центрального вокзалу майже завершили реконструкцію: як виглядає заклад

135
Наталія Габрух
share share

У Києві майже завершили реконструкцію одного з найбільш відвідуваних McDonald’s, що розташований біля Центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомляє “Вечірній Київ”.

Ресторан закрили на ремонт ще 1 червня 2024 року. З того часу будівельники вже встигли знести старий ресторан та звести новий. Відомо, що нова будівля є вдвічі більшою та вищою за попередню.

Наразі можна побачити, що фасад нового McDonald’s пофарбували у темно-зелений колір, а оздоблення виконане з панелей, стилізованих під дерево. Вікно McExpress, яке раніше було розташоване з торцевого боку, тепер розташоване на центральній частині фасаду, поблизу входу.

По закінченню ремонтних робіт, заклад буде оточений невисоким парканчиком та матиме літню терасу для відвідувачів.

Фото: “Вечірній Київ”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 листопада 2024
share share
У “Києві Цифровому” запустили опитування про те, як покращити літні майданчики закладів У “Києві Цифровому” запустили опитування про те, як покращити літні майданчики закладів Фундаменти палацу Розумовського накриють бетонною плитою, а будівлю ХІХ ст. розберуть — активісти Фундаменти палацу Розумовського накриють бетонною плитою, а будівлю ХІХ ст. розберуть — активісти В Україні розпочнуть впроваджувати 5G: що відомо В Україні розпочнуть впроваджувати 5G: що відомо В “Охматдиті” завершили перші протиаварійні роботи: подробиці В “Охматдиті” завершили перші протиаварійні роботи: подробиці
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.