У Києві з’являться дві нові виділені смуги для громадського транспорту: де саме
Департамент транспортної інфраструктури КМДА затвердив облаштування двох виділених смуг для громадського транспорту у Києві.
Про це повідомляють у спільноті “Пасажири Києва”.
Нові смуги з’являться на просп. Червоної Калини (Троєщина) та просп. В. Порика (Виноградар). Їх облаштування заплановане на 2025 рік.
У спільноті “Пасажири Києва” нагадали, що смугами громадського транспорту можуть рухатись зокрема велосипедисти, ліцензовані таксі, екстрені служби та військові. Також там дозволена висадка пасажирів з приватних авто за умови дотримання правил зупинки.
Фото: kyivcity.gov.ua
Опубліковано: 03 листопада 2024
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