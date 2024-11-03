У Києві з’являться дві нові виділені смуги для громадського транспорту: де саме

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Наталія Габрух
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Департамент транспортної інфраструктури КМДА затвердив облаштування двох виділених смуг для громадського транспорту у Києві.

Про це повідомляють у спільноті “Пасажири Києва”.

Нові смуги з’являться на просп. Червоної Калини (Троєщина) та просп. В. Порика (Виноградар). Їх облаштування заплановане на 2025 рік.

У спільноті “Пасажири Києва” нагадали, що смугами громадського транспорту можуть рухатись зокрема велосипедисти, ліцензовані таксі, екстрені служби та військові. Також там дозволена висадка пасажирів з приватних авто за умови дотримання правил зупинки.

Фото: kyivcity.gov.ua

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Опубліковано: 03 листопада 2024
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