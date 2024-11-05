“Зимова країна” на ВДНГ запрацює з 30 листопада: що там буде

30 листопада 2024 року на ВДНГ запрацює ювілейна десята “Зимова країна”.

Про це йдеться на офіційному сайті ВДНГ.

На відвідувачів чекатимуть святкові локації: ковзанка площею 2500 кв. м, а також “Оранжерея чар”, Венеціанська карусель, колесо огляду, Альпійська гірка, “Резиденція Санти”, “Різдвяна фабрика мрій”, різдвяний ярмарок тощо.

Також доступним буде різдвяний фуд-корт. Там гості “Зимової країни” зможуть спробувати гриль-страви, популярний фастфуд, який цього року поповниться меню від “Реберня”, солодощі, глінтвейн та інші гарячі напої.

На території ВДНГ працюватимуть Coffee Lover, “Білий налив”, БПШ, Dot 2.0, Biologist, азійське бістро “Павільйон 98” та інші.

На центральній площі біля ялинки відбуватиметься святкова анімаційна програма зі сніговиками й казковими героями. Шоу проходитиме щогодини з 12:00 до 18:00.

Програма буде тривати з 30 листопада року по 26 січня у вихідні дні, а у святковий період з 23 грудня по 5 січня — щодня.

“Зимова країна” працюватиме до 2 березня 2025-го включно.

Фото: ВДНГ