У “Київ Цифровий” додали маршрутки, однак їхній рух не відображається

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Ірина Маймур
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У “Київ Цифровий” додали інформацію про маршрутки, а саме їхні схеми руху та вартість проїзду.

Про це повідомляють у КМДА.

Тепер користувачі зможуть побачити у смартфоні всі маршрути громадського транспорту, включно з маршрутками.

Щоб скористатися функцією, треба зайти в розділ “Рух транспорту”, вибрати зупинку на мапі чи через пошук і переглянути всі доступні маршрути та пересадки.

Щоправда, рух маршруток у реальному часі наразі не показують. Як зазначають у застосунку, він досі “не розгаданий містом”.

Наразі у “Київ Цифровий” можна знайти інформацію про 3200 зупинок, 330 маршрутів, а також 72 станції метро та міської електрички. Для зручності користувачі можуть додати свої улюблені маршрути в обрані й отримати до них швидкий доступ.

Фото: КМДА; Наталія Слінкіна/”Вечірній Київ”

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Опубліковано: 05 листопада 2024
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