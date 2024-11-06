У Києві хочуть змінити правила розміщення літніх майданчиків біля ресторанів: деталі

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Ірина Маймур
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У Києві хочуть змінити правила розміщення літніх майданчиків біля ресторанів.

Про це повідомляє “Реве та стогне ресторатор”

Проєкт нового рішення опублікували на сайті Київської міської ради, а юристи Національної ресторанної асоціації України надали свої коментарі щодо нововведень.

Основні зміни у проєкті включають:

1. Поділ майданчиків на три типи:

  • Тип I – стандартний літній майданчик, який може включати лавки, столи, зонти, освітлення. Може працювати цілий рік, а в історичному центрі – з 1 квітня до 15 листопада.
  • Тип II – відкритий сезонний майданчик, що розташовується біля стаціонарних ресторанів та не має закритих приміщень. Може бути облаштований легкими огорожами висотою до метра.
  • Тип III – закритий всесезонний майданчик із легких конструкцій, який встановлюють тимчасово без фундаменту.

2. Запровадження зон для розміщення майданчиків:

  • В нульовій зоні заборонено розміщувати майданчики, окрім І типу з графіком роботи з 1 квітня до 15 листопада (території історичного центру Києва).
  • У першій зоні заборонено розміщення майданчиків ІІІ типу (всесезонних критих).
  • У другій, третій та четвертій зонах дозволено розміщення усіх типів майданчиків.

3. Для відкриття майданчика необхідно буде мати паспорт прив’язки та договір пайової участі. Майданчики II та III типів потребуватимуть додаткового погодження спеціальною комісією перед укладанням договору пайової участі.

Наразі триває обговорення законопроєкту. До 7 листопада громадськість може надсилати свої зауваження та пропозиції на пошту blagodep@kyivcity.gov.ua, а також Національній ресторанній асоціації Україні — nrau.info@gmail.com.

Фото: Суспільне

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Опубліковано: 06 листопада 2024
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