У Києві облаштували десять нових мініскверів: де саме

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Ірина Маймур
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У Києві облаштували десять нових мініскверів — по одному в кожному районі столиці.

Про це повідомили в КМДА.

Локації обирали з урахуванням побажань киян, надаючи перевагу густонаселеним районам, де розташовані житлові комплекси, офісні центри й освітні заклади.

Адреси нових мініскверів

  • Голосіївський район: проспект Голосіївський, 96.
  • Дарницький район: проспект Петра Григоренка, 36–38.
  • Деснянський район: проспект Червоної Калини, 10.
  • Дніпровський район: вулиця Алматинська, 56-А.
  • Оболонський район: площа Тараса Шевченка.
  • Печерський район: бульвар Миколи Міхновського, 32.
  • Подільський район: вулиця Вишгородська, 45.
  • Святошинський район: ріг вулиці Львівської й вулиці Івана Крамського.
  • Соломʼянський район: ріг проспекту Повітряних Сил і вулиці Преображенської.
  • Шевченківський район: вулиця Олени Теліги, 17.

На кожній локації висадили понад 250 дерев, 12 300 кущів і близько 31 000 квітів, а також створили 6 500 квадратних метрів газонів. Для озеленення обрали рослини, стійкі до міських умов, декоративні злаки й багаторічники.

Окрім зелених насаджень, мінісквери обладнали лавами для відпочинку та пішохідними доріжками. У деяких з них передбачені дитячі або спортивні майданчики, а також спеціальні зони для вигулу домашніх тварин.

Усі мінісквери облаштовані КП УЗН без залучення додаткових бюджетних коштів.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 06 листопада 2024
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