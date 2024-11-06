У Києві облаштували десять нових мініскверів: де саме
У Києві облаштували десять нових мініскверів — по одному в кожному районі столиці.
Про це повідомили в КМДА.
Локації обирали з урахуванням побажань киян, надаючи перевагу густонаселеним районам, де розташовані житлові комплекси, офісні центри й освітні заклади.
Адреси нових мініскверів
- Голосіївський район: проспект Голосіївський, 96.
- Дарницький район: проспект Петра Григоренка, 36–38.
- Деснянський район: проспект Червоної Калини, 10.
- Дніпровський район: вулиця Алматинська, 56-А.
- Оболонський район: площа Тараса Шевченка.
- Печерський район: бульвар Миколи Міхновського, 32.
- Подільський район: вулиця Вишгородська, 45.
- Святошинський район: ріг вулиці Львівської й вулиці Івана Крамського.
- Соломʼянський район: ріг проспекту Повітряних Сил і вулиці Преображенської.
- Шевченківський район: вулиця Олени Теліги, 17.
На кожній локації висадили понад 250 дерев, 12 300 кущів і близько 31 000 квітів, а також створили 6 500 квадратних метрів газонів. Для озеленення обрали рослини, стійкі до міських умов, декоративні злаки й багаторічники.
Окрім зелених насаджень, мінісквери обладнали лавами для відпочинку та пішохідними доріжками. У деяких з них передбачені дитячі або спортивні майданчики, а також спеціальні зони для вигулу домашніх тварин.
Усі мінісквери облаштовані КП УЗН без залучення додаткових бюджетних коштів.
Фото: КМДА