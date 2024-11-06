У Маріуполі росіяни планують “переробити” унікальний храм із петриківським розписом

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Ірина Маймур
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У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують “переробити” унікальний храм із петриківським розписом.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Йдеться про храм святого Петра Могили і собор Успіння пресвятої Богородиці, що увійшов до Книги рекордів України як єдиний храм у світі, повністю розписаний петриківським розписом.

У міськраді зазначили, що храм до повномасштабного вторгнення відновлювали волонтери за кошти меценатів. Розпис храму виконала львівська майстриня Ольга Черьомушкіна.

Наразі окупаційна адміністрація вирішила “переробити” храм, щоб привести його до “канонів РПЦ”. До Маріуполя відправили так званих “православних волонтерів”, які планують змінити унікальне оздоблення будівлі.

“Під час блокади Маріуполя, у 2022 році, храм став прихистком для мирних. Після захоплення Маріуполя, до храму приїхала комісія з РПЦ, яка заявила, що будівля її оздоблення не відповідає вимогам російської церкви і все це треба переробити”, – додали в міській раді.

Фото: Маріупольська міська рада

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Опубліковано: 06 листопада 2024
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