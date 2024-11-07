Внаслідок атаки дронів на Київ на 33-поверсі згорів ресторан: є поранені
Внаслідок нічної російської атаки на Київ падіння уламків дронів зафіксовано у 6 районах міста. Також відомо про двох постраждалих людей.
Про це повідомили у КМВА.
Повідомляється, що ворожі дрони заходили хвилями з різних напрямків, на різних висотах, як поодинці, так і групами. Повітряна тривога у місті тривала вісім годин. За цей час сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки російських БпЛА.
У Голосіївському районі пошкоджена квартира у житловому будинку без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою. Також у цьому районі виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв, внаслідок чого пошкоджено 4 автомобіля.
У Печерському районі сталася пожежа у ресторані на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв. Також є часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху.
У Солом’янському районі на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв, внаслідок чого постраждала одна людина. Також уламки впали на території медичного центру – виникла пожежа на площі 20 м.кв. Також уламки впали на нежитлову споруду.
У Подільському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання житлового будинку.
В Оболонському районі загорілася покрівля 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв.
У Дарницькому районі уламки впали на відкриту місцевість та на житловий будинок.
Фото: Андрій Цаплієнко, КМВА