У Гостомелі розікрали мільйони гривень, виділені на відбудову зруйнованого житла.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Поліція Київської області підозрює п’ятьох працівників Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації у розкраданні коштів, виділених на відновлення зруйнованих під час війни житлових будинків.

Серед підозрюваних — колишній заступник голови адміністрації, начальник відділу та троє її працівників. Як встановили правоохоронці, чиновники уклали низку прямих договорів із фіктивним підприємством, яке нібито займалося ремонтними роботами. Кошториси цих угод варіювалися від 100 тис. до 500 тис. грн, а загалом на рахунки підрядника було перераховано понад 6 млн грн бюджетних коштів.

Підрядник мав виконати роботи з відновлення десятків будинків, пошкоджених під час бойових дій навесні 2022 року: замінити дахи, вікна, фасади тощо. Однак посадовці вносили до актів виконаних робіт неправдиві дані про їх обсяг і вартість. В результаті постраждалі власники осель змушені були завершувати ремонт за власний рахунок.

Станом на сьогодні поліція підтвердила збитки на суму 650 тис. грн лише за шістьма угодами, укладеними в період із лютого по травень 2023 року. Наразі слідчі перевіряють причетність фігурантів до понад 40 епізодів, а сума завданих збитків, за попередніми оцінками, може сягати десятків мільйонів гривень.

Під час обшуків у Києві та Київській області правоохоронці вилучили 150 тис. доларів, службову документацію, печатки, комп’ютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та "чорнові" записи, що можуть бути доказами протиправної діяльності.

Розслідування триває, а поліцейські обіцяють притягнути винних до відповідальності.

Фото: “КиївВлада”