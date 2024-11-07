McDonald’s в Україні переходить з пластикових на паперові трубочки
McDonald’s оголосив про перехід з пластикових на паперові трубочки, що допоможе зменшити використання пластику на понад 55 тонн щороку.
Про це повідомили у компанії.
Зазначається, що ця заміна відбувається поступово, тому деякі ресторани вже повністю перейшли на паперов ітрубочки, а у деяких ще є пластикові, а паперові з'являться найближчим часом.
У компанії наголошують, що паперові трубочки не деформуються і не розмокають протягом тривалого часу, не мають стороннього смаку, виготовляються з віднових деревних джерел, розкладаються значно швидше.
Фото: interra park
Опубліковано: 07 листопада 2024
"Укрзалізниця" та Superhumans запустили благодійний мерч для протезування ветеранів-залізничників Київрада планує добудувати ЖК на Відрадному за мільярд гривень У Києві запрацювала перша когенераційна установка, яка вироблятиме електроенергію і тепло У Києві відкрили виставку фотографій українських мозаїк