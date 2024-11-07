McDonald’s в Україні переходить з пластикових на паперові трубочки

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Валерія Гуржий
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McDonald’s оголосив про перехід з пластикових на паперові трубочки, що допоможе зменшити використання пластику на понад 55 тонн щороку.​

Про це повідомили у компанії.

Зазначається, що ця заміна відбувається поступово, тому деякі ресторани вже повністю перейшли на паперов ітрубочки, а у деяких ще є пластикові, а паперові з'являться найближчим часом.

У компанії наголошують, що паперові трубочки не деформуються і не розмокають протягом тривалого часу, не мають стороннього смаку, виготовляються з віднових деревних джерел, розкладаються значно швидше.

Фото: interra park

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Опубліковано: 07 листопада 2024
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