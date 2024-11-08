У Києві відремонтують естакаду біля Південного мосту за понад 42 млн гривень

У Києві відремонтують естакаду біля Південного мосту за 42,7 млн гривень.

Тендер на проведення робіт оголосило КП "Київавтошляхміст" через платформу Prozorro.

Роботи передбачають протиаварійні заходи, включаючи ремонт стелі та консолей плит прогонових будов мостового переходу. Полагодити мають ділянку з боку мосту імені Патона через Дніпро.

Аукціон для вибору підрядника стартує 11 листопада, а завершити ремонт планують до кінця 2025 року.

Фото: КМДА