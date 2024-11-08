Біля "Могилянки" на Подолі заасфальтували археологічний розкоп: подробиці

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Валерія Гуржий
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Поруч з корпусом №2 Національного університету "Києво-Могилянська академія" заасфальтували археологічний розкоп стін Богоявленського собору Києво-братського монастиря, а табличку про історичну цінність обʼєкту зрізали.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

За словами активіста, "одна з відомих крипто-бірж" запропонувала облаштувати тут новий кампус, а саме реконструювати майже 100-літній корпус № 2 до фундаменту та побудувати парковку.

Перов також додав, що дослідженення памʼятки археології засвідчили збереження не лише окремих артефактів, а й стін собору. Це дає підстави для подальших, більш обширних досліджень та, можливо, навіть створення тут національного музею.

За інформацією Комунального закладу "Центр консервації предметів археології", Богоявленський камʼяний собор був зведений у 1693-1695 роках гетьманом Іваном Мазепою та має визначне значення для історії та культури України. За однією з легенд десь поруч похований гетьман України Петро Конашевич-Сагайдачний.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 08 листопада 2024
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