Дивіться, як за місяць Київ очистили від реклами: демонтували більше 2500 вивісок та банерів
У жовтні у Києві демонтували понад 2500 незаконних рекламних конструкцій. Фахівці очистили фасади будівель від вивісок, які закривали вікна та елементи інженерних комунікацій, а також утворювали хаотичні нагромадження, що засмічувало архітектурний вигляд міста.
Про це повідомили у КП "Київреклама".
Окрім невідповідних фасадних конструкцій, були прибрані виносні та банери з парканів.
Також минулого тижня розпочали роботи з демонтажу незаконних вивісок та об'єктів зовнішньої реклами на вулиці Михайла Драгоманова в Дарницькому районі, а також комунальники завершили демонтовувати рекламу та вулицях Єлизавети Чавдар, проспекті Павла Тичини та вулиці Польовій.
Фото: КП "Київреклама"
Опубліковано: 11 листопада 2024
Кияни вкотре закликають не зупиняти транспорт під час тривог та не закривати Дарницький міст У Closer читатимуть лекції з історії України: як долучитися Ракету SpaceX-31 запустили у космос в США з проєктом українських школярів на борту Київ закупить п’ять нових трамваїв “Татра-Юг”: результати тендеру