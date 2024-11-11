Дивіться, як за місяць Київ очистили від реклами: демонтували більше 2500 вивісок та банерів

У жовтні у Києві демонтували понад 2500 незаконних рекламних конструкцій. Фахівці очистили фасади будівель від вивісок, які закривали вікна та елементи інженерних комунікацій, а також утворювали хаотичні нагромадження, що засмічувало архітектурний вигляд міста.

Про це повідомили у КП "Київреклама".

Окрім невідповідних фасадних конструкцій, були прибрані виносні та банери з парканів.

Також минулого тижня розпочали роботи з демонтажу незаконних вивісок та об'єктів зовнішньої реклами на вулиці Михайла Драгоманова в Дарницькому районі, а також комунальники завершили демонтовувати рекламу та вулицях Єлизавети Чавдар, проспекті Павла Тичини та вулиці Польовій.

Фото: КП "Київреклама"