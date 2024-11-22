Коли добудують Дарницький міст у Києві: в “Укрзалізниці” назвали нові терміни

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Ірина Маймур
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Коли добудують Дарницький міст у Києві, повідомили в “Укрзалізниці” у відповідь на запит видання Віладж.

Наразі триває обстеження конструкцій мосту. Уже перевірили з’їзди для авто з лівого та правого берегів. Наразі триває перевірка опор мосту.

За інформацією УЗ, ці роботи планують завершити до листопада 2024 року.

Після обстеження компанія оголосить тендер на корегування проєкту. Після цього проєкт має пройти експертизу, а згодом оголосять тендери на добудову мосту та усунення виявлених під час перевірки зауважень.

Фото: Maksym Kozlenko/Вікіпедія

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Опубліковано: 22 листопада 2024
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