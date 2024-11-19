Дивіться, як на Київщині відбудували міст, зруйнований у лютому 2022 року

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Наталія Габрух
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На Київщині відбудували міст на трасі Р-02 Київ — Іванків — Овруч. Він був зруйнований під час повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

“Новий міст має довжину 132 метри та ширину 12 метрів. Він має дві смуги руху та два службові проходи. На проїзній частині влаштовано два шари асфальтобетону”, — йдеться у повідомленні.

Також на мосту облаштовано автономне освітлення, змонтовано оцинковане бар'єрне та перильне огородження, нанесено розмітку та нові дорожні знаки. Укоси та конуси мосту укріплено, а для якісного водовідведення влаштовано локальні очисні споруди.

Зазначається, що будівництво велося із застосуванням сучасних технологій, зокрема антикорозійного захисту металевих конструкцій та тонкошарового покриття бетонних елементів.

Фото: пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

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Опубліковано: 19 листопада 2024
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