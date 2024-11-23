У харківському метро встановили новорічну ялинку: фото

На станції метро “Університет” у Харкові встановили новорічну ялинку.

Про це повідомляє Комунальне підприємство “Центральний парк Харкова”.

“Спільно з фахівцями метрополітену підключили та перевірили святкову ілюмінацію та декор. Наступного тижня планують додати зимові інсталяції для гарного настрою відвідувачів харківської підземки”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що рішення про встановлення головної ялинки в Києві ухвалять після консультацій з військовими та Радою оборони столиці.

Фото: Комунальне підприємство “Центральний парк Харкова”