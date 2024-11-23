У харківському метро встановили новорічну ялинку: фото
На станції метро “Університет” у Харкові встановили новорічну ялинку.
Про це повідомляє Комунальне підприємство “Центральний парк Харкова”.
“Спільно з фахівцями метрополітену підключили та перевірили святкову ілюмінацію та декор. Наступного тижня планують додати зимові інсталяції для гарного настрою відвідувачів харківської підземки”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що рішення про встановлення головної ялинки в Києві ухвалять після консультацій з військовими та Радою оборони столиці.
Фото: Комунальне підприємство “Центральний парк Харкова”
Опубліковано: 23 листопада 2024