У харківському метро встановили новорічну ялинку: фото

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Наталія Габрух
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На станції метро “Університет” у Харкові встановили новорічну ялинку.

Про це повідомляє Комунальне підприємство “Центральний парк Харкова”.

“Спільно з фахівцями метрополітену підключили та перевірили святкову ілюмінацію та декор. Наступного тижня планують додати зимові інсталяції для гарного настрою відвідувачів харківської підземки”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що рішення про встановлення головної ялинки в Києві ухвалять після консультацій з військовими та Радою оборони столиці.

Фото: Комунальне підприємство “Центральний парк Харкова”

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Опубліковано: 23 листопада 2024
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