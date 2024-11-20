Рішення про встановлення головної ялинки в Києві ухвалять після консультацій з військовими
Рішення про встановлення головної ялинки в Києві ухвалять після консультацій з військовими та Радою оборони столиці.
Про це повідомив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк в ефірі Київ FM.
Якщо військові дадуть дозвіл, ялинку встановлять на Софійській площі, як і в попередні роки. Всі витрати на облаштування та обслуговування святкового дерева покриють меценати. Зокрема, компанія ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" вже запропонувала використати готовий декор і взяти на себе всі організаційні витрати.
“Питання безпеки — головне. Рішення щодо ялинки ухвалюється з урахуванням поточної ситуації, тому це станеться ближче до кінця листопада”, — наголосив Сергій Анжияк.
КМДА уточнює, що цьогоріч у столиці не планують масових заходів на головних площах — таких як ярмарки, фудкорти чи атракціони. Проте облаштування новорічної ялинки розглядається як спосіб підтримати святковий настрій у місті, особливо для дітей.
Фото: Даша Гришина/”Вечірній Київ”