Рішення про встановлення головної ялинки в Києві ухвалять після консультацій з військовими

268
Ірина Маймур
share share

Рішення про встановлення головної ялинки в Києві ухвалять після консультацій з військовими та Радою оборони столиці.

Про це повідомив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк в ефірі Київ FM.

Якщо військові дадуть дозвіл, ялинку встановлять на Софійській площі, як і в попередні роки. Всі витрати на облаштування та обслуговування святкового дерева покриють меценати. Зокрема, компанія ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" вже запропонувала використати готовий декор і взяти на себе всі організаційні витрати.

“Питання безпеки — головне. Рішення щодо ялинки ухвалюється з урахуванням поточної ситуації, тому це станеться ближче до кінця листопада”, — наголосив Сергій Анжияк.

КМДА уточнює, що цьогоріч у столиці не планують масових заходів на головних площах — таких як ярмарки, фудкорти чи атракціони. Проте облаштування новорічної ялинки розглядається як спосіб підтримати святковий настрій у місті, особливо для дітей.

Фото: Даша Гришина/”Вечірній Київ”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 листопада 2024
share share
Український стартап Releaf Paper запустив виробництво паперу з опалого листя у Франції Український стартап Releaf Paper запустив виробництво паперу з опалого листя у Франції На Русанівських садах озеро Зариваха перекрили стихійною дамбою й забруднили невідомими речовинами На Русанівських садах озеро Зариваха перекрили стихійною дамбою й забруднили невідомими речовинами Роботи з відновлення “Охматдиту” почнуться навесні Роботи з відновлення “Охматдиту” почнуться навесні У Львові створять шість перехоплювальних паркінгів: що відомо У Львові створять шість перехоплювальних паркінгів: що відомо
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.