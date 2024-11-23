У Києві відкрили реабілітаційний центр Recovery для військових, поліцейських і рятувальників

На базі медичної установи МВС у Києві відкрили новий реабілітаційний центр Recovery.

Про це повідомляють на сторінці центру у соцмережах.

Безоплатними послугами можуть скористатися військові, поліцейські і рятувальники, які зазнали поранень під час ведення бойових дій. Щорічно центр Recovery зможе надавати допомогу майже двом тисячам поранених.

Заклад оснащений сучасним обладнанням:

тренажерами для відновлення після мінно-вибухових травм;

апаратами віртуальної реальності, що роблять реабілітацію цікавою завдяки гейміфікації;

системами для точного оцінювання прогресу пацієнтів.

З пацієнтами працюють фахівці фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти та інші спеціалісти.

Крім цього, простір центру створений із дотриманням принципів інклюзивності.

Фото: Recovery