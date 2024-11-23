У Києві відкрили реабілітаційний центр Recovery для військових, поліцейських і рятувальників
На базі медичної установи МВС у Києві відкрили новий реабілітаційний центр Recovery.
Про це повідомляють на сторінці центру у соцмережах.
Безоплатними послугами можуть скористатися військові, поліцейські і рятувальники, які зазнали поранень під час ведення бойових дій. Щорічно центр Recovery зможе надавати допомогу майже двом тисячам поранених.
Заклад оснащений сучасним обладнанням:
- тренажерами для відновлення після мінно-вибухових травм;
- апаратами віртуальної реальності, що роблять реабілітацію цікавою завдяки гейміфікації;
- системами для точного оцінювання прогресу пацієнтів.
З пацієнтами працюють фахівці фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти та інші спеціалісти.
Крім цього, простір центру створений із дотриманням принципів інклюзивності.
Фото: Recovery
Опубліковано: 23 листопада 2024