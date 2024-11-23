У Києві відкрили реабілітаційний центр Recovery для військових, поліцейських і рятувальників

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Наталія Габрух
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На базі медичної установи МВС у Києві відкрили новий реабілітаційний центр Recovery.

Про це повідомляють на сторінці центру у соцмережах.

Безоплатними послугами можуть скористатися військові, поліцейські і рятувальники, які зазнали поранень під час ведення бойових дій. Щорічно центр Recovery зможе надавати допомогу майже двом тисячам поранених.

Заклад оснащений сучасним обладнанням:

  • тренажерами для відновлення після мінно-вибухових травм;
  • апаратами віртуальної реальності, що роблять реабілітацію цікавою завдяки гейміфікації;
  • системами для точного оцінювання прогресу пацієнтів.

З пацієнтами працюють фахівці фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти та інші спеціалісти.

Крім цього, простір центру створений із дотриманням принципів інклюзивності.

Фото: Recovery

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Опубліковано: 23 листопада 2024
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