Київрада без аукціону віддала під автостоянку землю на Троєщині: суд визнав рішення недійсним

Верховний Суд визнав незаконним та скасування рішення Київради щодо передачі в оренду земельної ділянки вартістю майже 63 млн гривень по вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі столиці, на якій облаштували стоянку автомобілів площею майже 1,5 га.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Відомо, що Київська міська рада в порушення земельного законодавства, поза аукціоном надала в оренду цю земельну ділянку у зв'язку з набуттям приватним підприємством права власності на нерухоме майно площею 250 кв.м на цій ділянці. При цьому, площа земельної ділянки більш ніж в 60 разів перевищує площу розташованого на ній нерухомого майна.

Нерухомість, яка стала підставою для відведення земельної ділянки, є самочинно збудованою, оскільки під її будівництво земля не надавалась. Додається, що надання земельних ділянок для розміщення об’єктів дорожнього сервісу – автостоянок, здійснюється виключно за результатами земельного аукціону.

Внаслідок таких дій Київради бюджет міста недоотримав значну суму коштів, які територіальна громада міста Києва могла б отримати від продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах.

Фото: Київська міська прокуратура