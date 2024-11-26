Київрада схвалила передачу ділянки в заповіднику “Стародавній Київ” для будівництва ЖК

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Ірина Маймур
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Київрада схвалила передачу ділянки на вулиці Верхній Вал, 44А для облаштування заїздів та виїздів під майбутній ЖК.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

З 2018 року за цією адресою планували будівництво офісного комплексу, однак тепер йдеться про житлову забудову. Ділянка розташована в охоронній зоні пам’ятки архітектури — будинку Табулаєва 1882 року, а також у межах пам’яток місцевого значення:

  • “Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпра”;
  • “Культурний шар Подолу” на території Державного історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”.

Згідно з регламентом, на території цих пам’яток заборонено будь-яке нове будівництво.

Активіст зазначає, що раніше компанія “Явір-95” отримала у користування дві сусідні земельні ділянки, де вже розпочали будівельні роботи. Ці роботи спричинили руйнування будинку Табулаєва, через що будівництво заморозили на декілька років.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 26 листопада 2024
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