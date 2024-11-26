Київрада схвалила передачу ділянки в заповіднику “Стародавній Київ” для будівництва ЖК
Київрада схвалила передачу ділянки на вулиці Верхній Вал, 44А для облаштування заїздів та виїздів під майбутній ЖК.
Про це повідомив активіст Дмитро Перов.
З 2018 року за цією адресою планували будівництво офісного комплексу, однак тепер йдеться про житлову забудову. Ділянка розташована в охоронній зоні пам’ятки архітектури — будинку Табулаєва 1882 року, а також у межах пам’яток місцевого значення:
- “Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпра”;
- “Культурний шар Подолу” на території Державного історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”.
Згідно з регламентом, на території цих пам’яток заборонено будь-яке нове будівництво.
Активіст зазначає, що раніше компанія “Явір-95” отримала у користування дві сусідні земельні ділянки, де вже розпочали будівельні роботи. Ці роботи спричинили руйнування будинку Табулаєва, через що будівництво заморозили на декілька років.
Фото: Дмитро Перов
Опубліковано: 26 листопада 2024
Мапу реабілітаційних закладів презентували в Україні: їх вже більше 4 тисяч Як приготувати стейк із сиру — простий рецепт від Марко Черветті Українці віддають до 87% зарплатні за оренду однокімнатної квартири: яка ситуація у містах КМДА звернулася до уряду з проханням передати право на ремонт мосту Патона