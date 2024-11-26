Верховний Суд визнав законним руйнування історичної садиби Зеленських 1890 року.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами, відповідне рішення прийняла колегія суддів на чолі з Андрієм Рибачуком. Тепер це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже забезпечити підстави для руйнування й інших пам'яток.

“Зокрема, суд визнав видачу містобудівних умов і обмеження на реконструкцію Садиби законним. І це, попри те, що будівля таки отримала статус памʼятки історії та архітектури. А єдиними дозволем видом робіт на памʼятках, згідно Закону – є виключно їх реставрація!”, – зазначає активіст.

Демонтаж будівлі відбувся 19 липня. За словами Перова, забудовник обґрунтував свої дії виданими містобудівними умовами. Подія викликала обурення суспільства, і понад тисяча людей вийшли на протест під стіни КМДА, що стало одним із найбільших протестів на захист культурної спадщини з початку повномасштабного вторгнення.

Рішення Верховного Суду також відхилило касаційні скарги Київської міської прокуратури та громадської організації “Спадщина”, які виступали за захист Садиби Зеленських, зведеної у 1890 році.

Раніше ми писали, що міська влада подасть до суду на забудовника , який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі. До цього консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА втретє не підтримала включення садиби Зеленських до переліку пам'яток міста Києва .

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності. При цьому, згодом стало відомо, що 12 червння 2024 року Д епартамент містобудування та архітектури КМДА видав дозвіл на знесення садиби Зеленських.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження .

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

У листопаді волонтери ГО "Спадщина" створили концепцію відновлення садиби Зеленських.

Фото: Дмитро Перов