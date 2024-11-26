Київ отримав інклюзивний двоповерховий автобус від Берліна: фото

Київ отримав інклюзивний двоповерховий автобус від міста-побратима Берліна, повідомили в КМДА.

Наступного року його планують використовувати для соціальних та інклюзивних екскурсій містом, а також для реабілітаційних проєктів для військових і їхніх родин.

Автобус передали в межах співпраці Управління туризму та промоцій КМДА, Державного агентства розвитку туризму України та Berlin Tourismus & Kongress GmbH (VisitBerlin).

Раніше Київ отримав ще чотири екскурсійні автобуси від Берліна, які наразі дообладнують для запуску на екскурсійні маршрути. Управління туризму та промоцій КМДА визначить маршрути, якими вони курсуватимуть у 2025 році.

За час повномасштабної війни міжнародні партнери надали Києву понад 100 пасажирських автобусів, більшість з яких уже працюють на маршрутах столиці.

Співпраця Києва з берлінською туристичною організацією VisitBerlin розпочалася у березні 2024 року.

Фото: КМДА