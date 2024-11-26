Вулиці на честь загиблих військових більше не називатимуть у Києві: яка причина

У КМДА призупиняють приймати заяви на перейменування вулиць на честь загиблих захисників та захисниць. Натомість у місті шукамуть нові рішення з меморіалізації російсько-української війни.

Про це повідомила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Наразі зростають випадки, коли на перейменування однієї вулиці претендують кілька родин загиблих військових. І, щоб не створювати конфліктних ситуацій, призупинено приймання заяв на перейменування вулиць. Наразі ж на честь загиблих захисників і захисниць, узагальнених образів і подій російсько-української війни найменовано 59 вулиць, площ і провулків, а також 8 парків і скверів.

Також у 2023 році у п'ять разів зросла кількість клопотань щодо встановлення пам’ятних знаків загиблим військовим, а в 2024 році цей показник склав понад 90% від усіх звернень щодо меморіалізації. Усього за період російсько-української війни в Києві встановили 145 пам’ятних знаків: 33 – на житлових будинках, а 111 – на закладах освіти.

Тож столична влада вирішила шукати нові форми вшанування та пам’ятання спільно з істориками, науковцями та експертами, очільниками громадських ініціатив та організацій, представниками ветеранських спільнот і родин загиблих. Для цього створено Координаційну раду з підготовки та впровадження Концепції меморіалізації у місті Києві учасників та подій російсько-української війни.