У Львові підприємці незаконно захопили тротуар і встановили кіоски з алкоголем

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Ірина Маймур
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У Львові підприємці захопили тротуар і незаконно встановили на зупинці кіоски з алкоголем.

Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Попри заборону міської ради на торгівлю алкоголем у кіосках, підприємці продовжують працювати. Як зазначив Любомир Зубач, такі приміщення непридатні для експлуатації, а торгівля у них може бути небезпечною для здоров’я. Також підприємці захопили частину тротуару біля переходу, що створює незручності для пішоходів.

“Власники перетворили підземний перехід на ряди кіосків, захопивши міську землю. Тротуар звузили до вузького проходу. Оформлення права власності на підземний перехід відбулося через реєстратора сумнівним способом, що міська рада зараз оскаржує у судах”, — зазначив заступник мера.

Міська інспекція Держархбудконтролю почала перевірку після отримання дозволу від Міністерства розвитку громад і територій. З’ясувалося, що приміщення офіційно є будівельним майданчиком, але використовується як торговельний простір без належних дозволів.

За результатами перевірки наклали штрафи та видали припис щодо відновлення початкового стану переходу.

Фото: Любомир Зубач

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Опубліковано: 27 листопада 2024
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