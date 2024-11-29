230 незаконних вивісок прибрали на Святошині: фото

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Ірина Маймур
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230 незаконних рекламних вивісок прибрали у Святошинському районі Києва з початку листопада.

Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА та КП "Київреклама".

110 вивісок зняли співробітники компанії, ще 120 незаконних конструкцій прибрали власники закладів.

Упорядкування реклами проводилось на вулицях Миколи Ушакова, Тулузи, Гната Юри, Симиренка та на інших локаціях району.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама"

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Опубліковано: 29 листопада 2024
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