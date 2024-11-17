З вулиці на Нивках демонтували 70 незаконних вивісок: фото

Цього тижня бригади КП “Київреклама” демонтували 70 незаконних рекламних засобів на вулиці Данила Щербаківського.

Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА.

Там пояснили, що більшість рекламних засобів були розміщені на пласких козирках, що порушує дизайн-код міста. Також у власників закладів не було необхідних документів для розміщення цих конструкцій.

Комунальники кажуть, що постійно перевіряють дотримання правил благоустрою на цій локації та прибирають незаконну рекламу. Наприклад, з початку 2024 року з вулиці Данила Щербаківського вже було демонтовано понад 250 незаконних об’єктів зовнішньої реклами, зокрема фасадних та виносних конструкцій.

“Закликаємо власників закладів дотримуватись правил розміщення реклами та вивісок, які діють у місті”, — додають в Управлінні з питань реклами.

Фото: Управління з питань реклами КМДА