Дивіться, як в Одесі волонтери відновили старовинні двері в будинку на Дерибасівській

Одеські волонтери з проєкту “Тисячі дверей Одеси” представили фінальний результат чергової реставрації старовинних дверей XIX століття. Цього разу відновили двері будинку братів Стіфель на Дерибасівській.

Про це йдеться на сайті проєкту “Тисячі дверей Одеси”.

Фахівці відновили втрачені фрагменти кованих ґрат дверей, латунні ручки з левами та дубовими рукоятками, а статичну стулку дверей зафіксували автентичними шпінгалетами на торцевій стороні.

“Двері вкриті лазур’ю та олією, захищаючи старовинну деревину від впливу ультрафіолету та мікроорганізмів”, — коментують реставратори.

Завдяки доводчику двері завжди будуть прикриті, а електроригельний замок пускає в будинок тільки своїх.

Фото: “Тисячі дверей Одеси”