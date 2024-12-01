В “Дії” вже можна подати заявку на отримання “1000 від Зеленського”: як це зробити

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Наталія Габрух
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У застосунку “Дія” з'явилася можливість подати заявку на отримання 1000 гривень у рамках “зимової єПідтримки”.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Які умови:

  • отримати кошти можуть усі громадяни, які перебувають в Україні. Також ці виплати можна оформити для своїх дітей;
  • подати заявку можна до 28 лютого 2025 року;
  • кошти можна витратити на комуналку, ліки, транспортні квитки, книги або донати на UNITED24, і використати їх можливо до кінця 2025 року.

Як отримати кошти?

  • оновити застосунок “Дія” до останньої версії;
  • в застосунку “Дія” натиснути “зимова єПідтримка” на головному екрані або в розділі “Сервіси”;
  • обрати, для кого хочете отримати допомогу — для себе чи дитини;
  • обрати картку національного кешбеку, якщо її немає, потрібно відкрити в мобільному банкінгу;
  • якщо немає картки платника податків чи можливості отримати “зимову єПідтримку” через ”Дію”, це можна зробити у відділенні “Укрпошти” чи в банку.

Фото: Громадське радіо

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Опубліковано: 01 грудня 2024
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