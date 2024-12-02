ЦУМ презентував нові святкові вітрини “Українське Різдво”: фото
ЦУМ презентував нові святкові вітрини “Українське Різдво”.
Про це йдеться на офіційній сторінці ЦУМ у соцмережах.
Загалом оформили сім вітрин універмагу. Кожна розкриває окрему історію, наповнену сенсами, а об’єднали їх символами ярмарків.
У першій вітрині можна побачити містечко з різдвяними символами й обрядами. Друга присвячена символу Різдва Дідуху. У третій вітрині відтворені зимові дитячі розваги, а в четвертій — легенда про Різдвяну зорю.
П’ята вітрина присвячена Святій вечері. Шоста та сьома вітрини показують сцени з обрядом “Водіння кози”, образами, зірками й святим Миколаєм.
Фото: ЦУМ Київ
Опубліковано: 02 грудня 2024