ЦУМ презентував нові святкові вітрини “Українське Різдво”: фото

ЦУМ презентував нові святкові вітрини “Українське Різдво”.

Про це йдеться на офіційній сторінці ЦУМ у соцмережах.

Загалом оформили сім вітрин універмагу. Кожна розкриває окрему історію, наповнену сенсами, а об’єднали їх символами ярмарків.

У першій вітрині можна побачити містечко з різдвяними символами й обрядами. Друга присвячена символу Різдва Дідуху. У третій вітрині відтворені зимові дитячі розваги, а в четвертій — легенда про Різдвяну зорю.

П’ята вітрина присвячена Святій вечері. Шоста та сьома вітрини показують сцени з обрядом “Водіння кози”, образами, зірками й святим Миколаєм.

Фото: ЦУМ Київ