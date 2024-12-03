75 незаконних вивісок і банерів демонтували на Оболоні

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Ірина Маймур
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75 незаконних вивісок, банерів і тумб демонтували в Оболонському районі Києва.

Про це інформує Управління з питань реклами КМДА.

Роботи провели на вулицях Героїв полку “Азов” та Героїв Дніпра.

Усі знесені рекламні засоби були незаконними. Їх розмістили на фасадах будинків, балконах та інших місцях.

“Київ має чіткий дизайн-код, що регулює розміри, типи й місця розміщення рекламних конструкцій. Суб’єкти господарювання повинні отримати дозвіл на їх встановлення. Усі конструкції, які не відповідають цим нормам, підлягають демонтажу”, – прокоментувала начальниця Управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук.

Наразі демонтаж незаконних конструкцій триває в усіх районах міста.

Фото: Управління з питань реклами КМДА

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Опубліковано: 03 грудня 2024
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