Птушкін і Кацурін випустили другий гід їжею Львова: відео

Ресторатор Міша Кацурін та ведучий Антон Птушкін випустили новий епізод свого гастрономічного шоу. Він присвячений їжі Львова.

У випуску ведучі вирішили дізнатися все про вуличну їжу Львова. Вони скуштували кури-гриль з ігристим, мексикансько-львівські тако, рамен. Також відвідали декілька відомих піцерій, спробували кілограмові хот-доги і смачне морозиво.

Також Птушкін і Кацурін скуштували стейк, м’ясо до якого рік зберігалося при плюсовій температурі, не зіпсувалося і коштує 4500 гривень. Також у відео показали, як шеф Олександр Цвігун робить качечок з піною, яких можна їсти.

Крім цього, ведучі розповіли, як у львівській “Цукерні” готують десерти по старих переписах. Також поділилися тим, де у Львові їсти індійську кухню, де у бургерів є сирна ванна, де вживати веганську лазанью і пити натуральне вино.

Раніше ми писали, що понад 50 закладів у центрі Львова закриваються або виставлені на продаж. Серед головних причин кризи називають падіння попиту через економічні труднощі, відтік працівників та дію комендантської години, яка обмежує роботу ресторанів у вечірній час.

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