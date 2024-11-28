Понад 50 закладів у центрі Львова закриваються або виставлені на продаж: причина

Понад 50 закладів у центрі Львова закриваються або виставлені на продаж.

Про це повідомив співзасновник мережі !FEST Юрій Назарук.

За його словами, кількість закритих закладів може зрости, особливо після зимового періоду. Сектор послуг і гостинності перебуває у важкому становищі, що може призвести до масових звільнень.

Серед головних причин кризи Назарук називає падіння попиту через економічні труднощі, відтік працівників та дію комендантської години, яка обмежує роботу ресторанів у вечірній час.

“Найважливіше – це менше грошей. Люди економлять, і це позначається на всій індустрії”, – підсумував він.

Засновник холдингу також занепокоєний, що нинішня ситуація може стати не менш загрозливою для бізнесу, ніж сама війна. Він зауважив, що підтримка бізнесу з боку держави часто зводиться до формальних ініціатив, які не дають реальних результатів.

Натомість у Рівному ресторанна галузь демонструє розвиток. Тут є охочі відкривати нові заклади, а місцева влада навіть планує зробити розвиток ресторанного бізнесу одним із пріоритетів, зазначають у виконавчому комітеті міста.