У ботсаду Гришка висадили екопапір із насінням квітів: фото

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Ірина Маймур
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У київському Національному ботанічному саду імені Гришка висадили екопапір із насінням квітів.

Про це повідомляє "Суспільне".

Папір взяли зі стін павільйону, який Україна представила на Кліматичному саміті ООН у Баку в листопаді 2024 року. Вони символізували відновлення природи та боротьбу України з наслідками війни.

Як розповіла співзасновниця компанії "Паперія", яка виготовляє екопапір, Анна Анохіна, аркуші на 90% складаються з переробленого паперу із додаванням насіння квітів, зокрема маку, петунії, чорнобривців.

Після висадки папір розкладається протягом двох місяців, а його насіння проростає, перетворюючись на квіти.

Частину екопаперу планують висадити не лише в Києві, а й в інших містах України та країнах-партнерах. Взимку фрагменти паперу передадуть на зберігання, щоб навесні вони дали нове життя.

Фото: Анастасія Карнаух / Суспільне

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Опубліковано: 04 грудня 2024
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