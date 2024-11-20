Український стартап Releaf Paper запустив виробництво паперу з опалого листя у Франції
Український стартап Releaf Paper, який виробляє папір з опалого листя, відкриває пілотну виробничу лінію та інноваційний центр у Франції.
Про це повідомляють у пресслужбі компанії, пише AIN.
Інвестиції у проєкт склали €3,5 млн, частину з яких надала Європейська рада інновацій.
"Це більше, ніж просто фабрика. Ми хочемо змінити ставлення до відходів, довівши, що вони можуть стати важливим ресурсом", — зазначив генеральний директор Releaf Paper Олександр Соболенко.
Технологія компанії базується на запатентованій системі обробки біомаси, яка поєднує механічні та термохімічні методи. Це дозволяє створювати екологічну альтернативу традиційному паперу — від пакувального картону до біопластиків.
Екологічний вплив виробництва:
- 0,066 кг CO₂ на 1 кг продукції.
- 0,002 л води на 1 кг продукції.
- Сировина транспортується на відстань менше 20 км.
- Відновлення ресурсів триває 1 рік.
- Біорозкладність — 55 днів.
Український екостартап Releaf Paper створили у 2021 році. Команда займається виготовленням паперу й паперових пакетів із опалого листя.
Фото: Releaf Paper