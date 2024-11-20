Український стартап Releaf Paper запустив виробництво паперу з опалого листя у Франції

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Ірина Маймур
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Український стартап Releaf Paper, який виробляє папір з опалого листя, відкриває пілотну виробничу лінію та інноваційний центр у Франції.

Про це повідомляють у пресслужбі компанії, пише AIN.

Інвестиції у проєкт склали €3,5 млн, частину з яких надала Європейська рада інновацій.

"Це більше, ніж просто фабрика. Ми хочемо змінити ставлення до відходів, довівши, що вони можуть стати важливим ресурсом", — зазначив генеральний директор Releaf Paper Олександр Соболенко.

Технологія компанії базується на запатентованій системі обробки біомаси, яка поєднує механічні та термохімічні методи. Це дозволяє створювати екологічну альтернативу традиційному паперу — від пакувального картону до біопластиків.

Екологічний вплив виробництва:

  • 0,066 кг CO₂ на 1 кг продукції.
  • 0,002 л води на 1 кг продукції.
  • Сировина транспортується на відстань менше 20 км.
  • Відновлення ресурсів триває 1 рік.
  • Біорозкладність — 55 днів.

Український екостартап Releaf Paper створили у 2021 році. Команда займається виготовленням паперу й паперових пакетів із опалого листя.

Фото: Releaf Paper

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Опубліковано: 20 листопада 2024
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