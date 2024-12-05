Погруддя Ковпака та інших радянських діячів демонтували у парку Слави

Погруддя Ковпака та інших радянських військових і державних діячів демонтували у парку Слави

Про це повідомила профільна комісія Київської міської ради, пише Суспільне.

Одним із демонтованих монументів стало погруддя Сидора Ковпака. Ковпак був членом російської більшовицької партії з 1919 року, очолював диверсійний загін проти військ Гетьмана Павла Скоропадського та воював у складі Чапаєвської дивізії. Пізніше обіймав високі посади в УРСР і СРСР. Його поховано на Байковому кладовищі в Києві.

За словами громадського діяча Олега Слабоспицького, демонтували також і погруддя Івана Черняховського, Павла Рибалка та Олексія Федорова.

Рішення про демонтаж ухвалили в межах програми декомунізації та дерусифікації. Київрада раніше визначила 47 об’єктів, які мають бути вилучені з публічного простору міста. З них:

27 об’єктів мають бути повністю демонтовані;

20 — частково змінені, зокрема написи на пам’ятниках Борису Патону та Іллі Рєпіну будуть перекладені з російської на українську.

Також планують демонтувати імперські символи, наприклад, вензель Олександра ІІІ на брамі до Свято-Михайлівської лікарні.

Чьогодні в Києві вже демонтували 117 таких об’єктів. Ще 87 залишаються, із яких 12 мають пам’яткоохоронний статус і потребують додаткових рішень.

Фото: Олег Слабоспицький/Facebook