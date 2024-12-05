Ще два енергоощадні трамваї з Берліна почали курсувати у Львові: фото

Ще два енергоощадні трамваї Tatra KT4DM з Берліна почали курсувати у Львові.

Вони вийшли на маршрути №1 та №7, повідомляють в спільноті NE:Urban.

Раніше запуск трамваїв був неможливий через занадто високі платформи на деяких зупинках.

Нагадаємо, що загалом Берлінська транспортна компанія передала Львову 12 вживаних робочих трамваїв КТ4D разом із запасними частинами. Перед виходом на маршрути трамваї адаптують під ширину львівської колії, оновлюють обладнання та фарбують.