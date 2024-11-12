Львів отримає ще два трамваї зі Швейцарії: коли вони прибудуть до міста

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Наталія Габрух
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11 листопада зі Швейцарії до Львова вирушили ще два подаровані низькопідлогові трамваї. Очікується, що до міста електротранспорт приїде через тиждень.

Про це повідомили в ЛКП “Львівелектротранс”.

Перші два трамваї моделі “Vevey” Львів отримав на початку жовтня. Зараз ці вагони готують до української сертифікації та роботи на міських лініях.

“Зокрема, у трамваях встановлюють систему інформування пасажирів та систему безготівкової оплати. Також для безперешкодного курсування швейцарських низькопідлогових трамваїв у Львові, потрібно привести до нормативів платформи на деяких зупинках. А також понизити чи прибрати делініатори на ділянці однієї доріг”, — йдеться у повідомленні.

Переобладнувати вагони не потрібно, оскільки ширина колій у Львові та Берні однакова.

До кінця року Львів очікує отримати ще 2 бернські трамваї. Решту 5 вагонів місто має отримати вже наступного року.

Фото: Bernmobil

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Опубліковано: 12 листопада 2024
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