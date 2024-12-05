На Троєщині висадили 150 лип: де їх шукати

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Валерія Гуржий
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У Деснянському районі Києва триває активне озеленення. Тут комунальники висадили 150 лип європейських.

Про це повідомили у Деснянській районій адміністрації Києва.

Зокрема, на вулиці Сержа Лифаря висадили 97 дерев та ще 53 дерева – на вулиці Рональда Рейгана. Зазначається, що липи не лише радують око своїм зеленим листям та ніжним ароматом улітку, а й слугують символом оновлення та турботи про екологію.

Фото: Деснянська районна адміністрація Києва

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Опубліковано: 05 грудня 2024
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