На Троєщині висадили 150 лип: де їх шукати

У Деснянському районі Києва триває активне озеленення. Тут комунальники висадили 150 лип європейських.

Про це повідомили у Деснянській районій адміністрації Києва.

Зокрема, на вулиці Сержа Лифаря висадили 97 дерев та ще 53 дерева – на вулиці Рональда Рейгана. Зазначається, що липи не лише радують око своїм зеленим листям та ніжним ароматом улітку, а й слугують символом оновлення та турботи про екологію.

Фото: Деснянська районна адміністрація Києва