На місці знесеної 150-річної садиби Лошевичів розпочалося нове будівництво

На місці 150-річної садиби Лошевичів на вулиці Саксаганського, 76 почалось нове будівництво. Проєкт передбачає надбудову вже знесеної історичної будівлі.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

На місці працює величезний бур, вантажівки одна за одною заливають бетон. Згідно з інформації на табличці паркану, ТОВ "Інвест рентал" здійснює реконструкцію з надбудовою 2-поверхової історичної садиби на вул. Саксаганського, 76. Втім, за парканом будівництва, видно, що садиби вже немає.

За словами Перова, саме місцеві мешканці почали перші бити на сполох, адже активні будівельні роботи вже завдали шкоди їх будинку. Памʼяткою пішли тріщини. Відповідно до ст. 14-1 Закону України "Про охорону культурної спадщини" проведення таких робіт в охоронній зоні памятки заборонено!".

Будівельний майданчик перебуває в охоронній зоні памʼятки архітектури – Будинку відомого київського архітектора Михайла Бобрусова, який, зокрема, є автором всім відомого "Будинку з горгульєю" на вулиці Великій Житомирській, 8/14 та ряду інших київських памʼяток.

Будівля на вулиці Саксаганського, 76 була найстарішою на вулиці. Її знесли 24 вересня 2020 року. У КМДА відреагували і повідомили, що забудовник не отримував відповідного дозволу на такі дії. Пізніше там з'явився паспорт нового об'єкта, з проєктом будівлі, яку хочуть побудувати на цьому місці.

Пізніше забудовник повідомив, що історична будівля на вулиці Саксаганського, яку знесли 24 вересня, не підлягала ремонту.

Фото: Дмитро Перов

