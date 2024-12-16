У парках, скверах та лісах Києва облаштували майже 300 годівничок з QR-кодами

У парках, скверах та міських лісах Києва комунальники облаштували майже 300 годівничок з QR-кодами.

Про це повідомляє пресслужба “Київзеленбуду”.

Годівнички розмістили для підгодовування пернатих у зимовий несприятливий період року, коли їм важче знаходити їжу самостійно.

Комунальники зазначають, що найчастіше годівницями користуються: горобці, синички, чижі, дятли, зеленяки, сойки, повзики, підкоришники. Вони маленькі за розміром, комахоїдні, тому найбільше потерпають від зимових несприятливих умов.

Усі годівниці виготовлені з дерева, без додаткового оздоблення чи яскравих кольорів, які можуть відлякувати птахів. На кожній із них розміщено QR-код, за посиланням на який можна дізнатися, чим краще і коли можна підгодовувати пернатих.

Чим краще підгодовувати птахів:

цільним зерном: пшеницею, ячменем, вівсом, пшоном, просом, сорго;

насінням: соняшниковим, гарбузовим (несмаженим та без солі);

свіжим салом.

“Зазвичай птахи здатні самостійно знаходити корм, тому допомагати їм потрібно лише при сильних морозах, коли на снігу утворюється наст (крижана кірка) та під час обледеніння. Загалом у Києві зимують близько 50 видів місцевих та перелітних птахів, деякі з них — рідкісні. Тому необхідно підгодовувати їх під час складних погодних умов”, — зазначають у “Київзеленбуді”.

Фото: скриншот