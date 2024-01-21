Як підгодовувати лебедів та качок: біля київських водойм встановили таблички з порадами

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Наталія Габрух
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Біля київських водойм встановили інформаційні таблички з короткими порадами, як правильно підгодовувати водоплавних птахів узимку.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

«Здебільшого водоплавні птахи не потребують сторонньої допомоги, однак взимку, коли водойми замерзають, пернатих можна підгодувати», — зазначив він.

Олександр Возний нагадав, що лебедів, качок та інших водоплавних птахів не можна годувати хлібом: батонами, булками або сухариками. Натомість корисним буде цільне зерно та подрібнені сезонні овочі.

До переліку дозволених продуктів належать пшениця, кукурудза, овес, ячмінь, а також капуста, морква та буряк. Не варто годувати диких птахів із рук, натомість краще висипати їжу вздовж берега.

Раніше ми писали, що на Київщині створили новий заказник із рідкісними видами тварин і рослин.

Фото: КМДА

А ви правильно підгодовуєте водоплавних птахів взимку?
Опубліковано: 21 січня 2024
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