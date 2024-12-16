Дивіться, як бійці добровольчого формування Києва збивають вночі ворожі дрони

Росія майже кожну ніч атакує "Шахедами" Україну, зокрема й Київ. Одними з тих, хто збиває їх у столиці вночі є ДФТГ "Мрія".

Їх роботу показали журналісти Washington Post.

Змінна триває 12 годин. Тоді на ній було семеро чоловіків у військовій формі віком від 30 до 60. Вони юрмилися у невеликій кімнаті на даху багатоповерхівки в Києві. Того дня добровольці готували каву, час, їли торт та очікували наказу поставити свій 7,62-мм кулемет "Максим" часів Другої світової війни.

З даху вони спостерігали за живими військовими картами, а потім переходили до зброї ззовні, якщо спрацьовувала повітряна тривога. Добровольці сканували небо та шукали дрони за допомогою прожектора та уважно прислухалися до характерного дзижчання. Якщо він потрапляє у визначену зону стрільби, один військовий керує кулеметом "Максим", а інший подає кулі.

Надворі звук стрілянини лунав на відстані, коли інші позиції протиповітряної оборони вели вогонь по безпілотнику. Бійці "Мрії" стояли напоготові — крізь туман чули її гудіння поруч, але він ніколи не потрапляв у зону їхнього обстрілу. Після відбою тривоги, вони повернулися всередину, щоб зігрітися. Потім тривога за ніч лунала ще декілька разів.

Чоловіки входили й виходили, знявши шоломи, одягнувши шоломи. Вони по черзі грілися всередині, кип’ятили воду для чаю, брали грілки для рук і ніг, і розповідали історії про те, як вони знову і знову хворіють від стояння на морозі. Після закінчення зміни хтось пішов додому відпочити, інші йшли додому в душ, а далі на роботу.