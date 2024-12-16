Дивіться, як бійці добровольчого формування Києва збивають вночі ворожі дрони

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Валерія Гуржий
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Росія майже кожну ніч атакує "Шахедами" Україну, зокрема й Київ. Одними з тих, хто збиває їх у столиці вночі є ДФТГ "Мрія".

Їх роботу показали журналісти Washington Post.

Змінна триває 12 годин. Тоді на ній було семеро чоловіків у військовій формі віком від 30 до 60. Вони юрмилися у невеликій кімнаті на даху багатоповерхівки в Києві. Того дня добровольці готували каву, час, їли торт та очікували наказу поставити свій 7,62-мм кулемет "Максим" часів Другої світової війни.

З даху вони спостерігали за живими військовими картами, а потім переходили до зброї ззовні, якщо спрацьовувала повітряна тривога. Добровольці сканували небо та шукали дрони за допомогою прожектора та уважно прислухалися до характерного дзижчання. Якщо він потрапляє у визначену зону стрільби, один військовий керує кулеметом "Максим", а інший подає кулі.

Надворі звук стрілянини лунав на відстані, коли інші позиції протиповітряної оборони вели вогонь по безпілотнику. Бійці "Мрії" стояли напоготові — крізь туман чули її гудіння поруч, але він ніколи не потрапляв у зону їхнього обстрілу. Після відбою тривоги, вони повернулися всередину, щоб зігрітися. Потім тривога за ніч лунала ще декілька разів.

Чоловіки входили й виходили, знявши шоломи, одягнувши шоломи. Вони по черзі грілися всередині, кип’ятили воду для чаю, брали грілки для рук і ніг, і розповідали історії про те, як вони знову і знову хворіють від стояння на морозі. Після закінчення зміни хтось пішов додому відпочити, інші йшли додому в душ, а далі на роботу.

Надати добровольчому підрозділу набої та зброю, зокрема кулемет, погодилися військові. Решту – бронежилети, шоломи, грілки для рук, камуфляжну форму та продукти харчування – включно з тортом волонтери купили самі. Також у 2022 та 2023 роках місто Київ за два роки надало волонтерам підрозділу премії на суму близько 550 доларів. Цього року їм ще не виплатили зарплати.

Бійці ДФТГ "Мрія" розповідають, що хотіли б бачити набагато більше підтримки, не стільки в грошовому еквіваленті, скільки в технічній допомозі. Адже їм потрібно більше обладнання, наприклад, тепловізори, планшети, проектори та лазерні указки.

Раніше ми вже писали, що бійці ДФТГ "Мрія" забезпечують протиповітряну оборону у Києві. У команді – суддя Верховного суду Юрій Чумак та його заступник. Усього – близько тридцяти суддів різних інстанцій. А також представники інших професій.

Фото: Washington Post

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Опубліковано: 16 грудня 2024
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